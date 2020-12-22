 

Hisense выпустит первый в мире 5G-смартфон с черно-белым экраном

22.12.2020, 18:46, Новости дня
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Новый 5G-смартфон с черно-белым экраном представила компания Hisense. Устройства очень схожи с электронными книгами. В них используется технология e-ink (электронные чернила).

По мнению разработчика, данный гаджет, получивший название Hisense A7, будет более удобен, прежде всего, для чтения текстов. Анонс состоялся сегодня, но еще до презентации было известно, что аппарат получи одиночную камеру и сканер отпечатков пальцев.

В основу гаджета положен процессор UNISOC 5G. Уровень автономности здесь гораздо выше, чем у привычных смартфонов, поскольку дисплеи такого типа потребляют гораздо меньше энергии. При передаче статичных изображений технология e-ink практически не нуждается в питании, напоминают эксперты.



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