Джорджина Родригес отдохнула с детьми Криштиану Роналду в горах

22.12.2020, 18:18, Разное

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Пока 35-летнего нападающего футбольного клуба “Ювентус” Криштиану Роналду чествовали на церемонии Golden Foot (португальский спортсмен недавно стал лауреатом премии, которую по итогам голосования среди болельщиков вручают игрокам за вклад в развитие футбола), его 26-летняя возлюбленная Джорджина Родригес, как обычно, развлекала их четверых детей.

Джорджина остается верна себе: вот уже какой год подряд зимой отвозит детей в горы и выкладывает подробный фотоотчет о мини-каникулах. Локацию Джорджина традиционно не указывает, но, судя по тому, что сейчас Криштиану Роналду тренируется по большей части в Турине и вся семья живет там же, то можно предположить, что звёздное семейство отправилось на одну из горнолыжных баз в итальянских Альпах (карантин из-за пандемии вряд ли позволит уехать куда-то далеко).

Санки, ледянки, игры в снежки и прогулки по узким улочкам городка – 10-летний Криштиану-младший, 3-летние двойняшки Ава и Матео и 3-летняя Алана Мартина (единственная общая дочь Роналду и Родригес) получили от отдыха массу впечатлений! Приглядывая за детьми, Джорджина не забыла и о себе, устроив небольшую фотосессию: фотографии, на которых модель позирует в черных обтягивающих спортивных штанах, белом пуховике и разноцветном платке, за сутки получили больше миллиона лайков.

Напомним, впервые о романе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время футбольного матча “Реала” с “Депортиво”. Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. В конце весны следующего года появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. Далее испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что пара ждет девочку. А 12 ноября 2017 года Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Джорджина Родригес подарила ему дочь: малышка получила имя Алана Мартина, как и планировалось. Также Криштиану воспитывает трех старших детей: сына Криштиану Роналду-младшего ему родила неизвестная девушка из США, а близнецов – суррогатная мать, имя которой также не разглашается.

Мы живем немного в сумасшедшем доме, но нам это очень нравится. Все свободное время мы проводим с нашими детьми, и это настоящее счастье,

– рассказывала Джорджина в эксклюзивном интервью HOLA! о жизни их семьи. В прошлом Джорджина, отвечая на вопросы журналистов о том, мечтает ли она о свадьбе, заявила, что кольцо на пальце не является для нее главным приоритетом. При этом в подписях в своем блоге она неоднократно называла Криштиану мужем, а в августе этого года спровоцировала слухи о помолвке с футболистом.