 

Рогозин назвал санкции незаконными

22.12.2020, 18:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что новые санкции США в отношении возглавляемой им структуры незаконны, передает Общественная служба новостей. Он уточнил, что такой же характер носят и другие ограничительные меры, которые ранее вводились против российских физических и юридических лиц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Мнение: Убийство Фахризаде

02.12 / Мнение: «Хочу быть блогером»

15.07 / Мнение: Когда угомонится Хабаровск?

17.12 / Стоит ли идти по стопам Джорджа Клуни: чем может обернуться самостоятельная стрижка волос

06.07 / Мнение: Что б я так жил

09.10 / Норвежские ученые открыли надежный способ продления жизни

18.10 / Ave доктор!

28.10 / Мнение: Кто грозит Лукашенке?

05.07 / Сексолог Анна Амбарцумян раскрыла черты поведения потенциальных изменников

22.10 / Скандалы: «Синяя птица» влетела в копеечку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска