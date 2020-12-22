Рогозин назвал санкции незаконными
22.12.2020, 18:12,
Разное
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Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что новые санкции США в отношении возглавляемой им структуры незаконны, передает Общественная служба новостей. Он уточнил, что такой же характер носят и другие ограничительные меры, которые ранее вводились против российских физических и юридических лиц.
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