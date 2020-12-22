“Школа жизни”: как изменилось отношение россиян к службе в армии

22.12.2020, 18:12, Разное

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Более 50% отслуживших в армии (вовлеченная аудитория) и столько же родителей мальчиков-подростков (невовлеченная) отмечают существенное улучшение ситуации в вооруженных силах за последние несколько лет, делают вывод социологи.

Согласно опросу ВЦИОМ, 68% родителей хотят, чтобы их сыновья прошли службу в армии. Среди главных положительных изменений в войсках респонденты назвали перевооружение, рост денежного довольствия и улучшение взаимоотношений. При этом половина тех, кто служил в течение последних пяти лет, отмечают, что неуставных отношений стало меньше.

Свыше половины родителей мальчиков-подростков видят в армии школу жизни. Среди тех, кто прошел срочную службу в течение последних пяти лет, таковых уже 75%.

Социологи фиксируют и значительное улучшение отношений в армейской среде. Согласно опросу ВЦИОМ, продолжают беспокоиться о неуставных взаимоотношениях лишь 5% тех, кто прошел срочную службу. А 18% настоящих или бывших военнослужащих и вовсе назвали условия слишком мягкими.

При этом продолжают переживать о неуставных взаимоотношениях 19% родителей, большинство из которых наверняка имеет крайне смутное представление о ситуации в современной российской армии.

“Такое беспокойство обычно возникает, когда погружаешься в мир соцсетей и ряда СМИ, где тебе расскажут, как в армии плохо. В основном, потому что очень хотят оправдать самих себя, неслуживших и открыто опасающихся попасть во взрослую жизнь вдали от родителей”, – рассуждает политолог Алексей Мухин.

Получается интересная картина: родители будущих “срочников”, опысаются неуставных взаимоотношений, а те, кто уже отдал долг Родине, таких проблем не отмечают.

“Поневоле придешь к выводу, что опасения службы объясняются застарелыми страхами, а также медийностью редких инцидентов, которые случаются во всех армиях мира”, – пишет эксперт в своей колонке на сайте “Независимой газеты”.

Опасения по поводу неуставных взаимоотношений – своеобразное наследие 1990-х, уверен политолог. Он напомнил, что в те годы контроль командиров над ситуацией в казармах ослаб. При этом эксперт призвал не забывать, что армия – это отпечаток современного общества со всеми его недостатками.

По сравнению с “лихими” 90-ми жизнь в стране кардинально изменилась, а вместе с ней – ситуация в армии, отметил политолог Родители, которые хотят, чтобы их сыновья пошли в армию, в службе чаще видят школу жизни (56%) и долг родине (32%).К вооруженным силам возвращается отношение как к почетной обязанности, и никакие инфантильные страхи не способны преодолеть позитивный образ военных, убежден Мухин.

“Думаю, армия сейчас вообще переживает один из своих самых лучших этапов развития”, – резюмировал эксперт.

Немногочисленные слухи об инцидентах, которые свойственны не только армии, но и любой общественной группе, намеренно раздуваются в медиа и ангажированных СМИ – из-за этого у некоторых граждан создается негативное отношение к военным, считает политолог Алексей Мартынов.

Как и на излете советской эпохи сегодня дискредитация отечественных вооруженных сил остается среди главных задач оппонентов государства, убежден эксперт. Раскручивание мифов и страхов про армию Мартынов назвал элементом информационной войны против России.

Полученные ВЦИОМ данные говорят о принципиальных изменениях в отношении к воинской обязанности, комментирует эксперт результаты опроса. “Если еще 5-8 лет назад в подобных исследованиях мнения делились почти пополам, особенно в части не вовлеченной аудитории в пользу профессиональной армии и отказа от призыва, то сегодня картина иная”, – отметил аналитик.

Кардинальные изменения в армии, ее реорганизация и перевооружение выводит отношение к вооруженных силам на позитивный уровень, сказал политог. Служба в армии снова рассматривается обществом как социальный и карьерный лифт, отметил аналитик.

Мартынов уверен, что в ближайшие годы армия и другие базовые государственные институты будут все больше востребованы и поддержаны обществом. “Такой возврат общества к реальным институтам не только у нас, но во всех важных странах мира, как раз дает осторожную надежду на то, что человечество не только победит все опасные вирусы, но и снова выстроит прочную архитектуру мировой безопасности и взаимодействия”, – заключил эксперт.