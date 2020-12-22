Эксперт объяснил причины исчезновения интернета во время телефонного разговора

22.12.2020, 18:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нередко во время телефонного разговора возникают перебои с мобильным интернетом. Эксперт IT-сферы объяснил причины такого явления и рассказал, как исправить ситуацию.

Специалист индустрии мобильных технологий Денис Петухов рассказал, почему иногда в смартфоне происходят сбои интернет-связи. Такая проблема знакома многим пользователям, но не каждый знает, из-за чего подобное происходит, и что с этим делать. В большинстве обычно пользователи уверены, что неполадки связаны с некорректной работой операторов. Однако это не всегда так, и в ряде случаев следует разобраться в других возможных причинах.

Так, виной прерывающейся интернет-сессии на телефоне могут быть ошибки в настройках девайса. Чтобы исправить ситуацию, достаточно просто подкорректировать некоторые из параметров. В первую очередь гендиректор компании CraftTalk рекомендует выставить правильное обозначение «Предпочтительного типа сети», найдя данный пункт в меню настраивания аппарата. Чаще всего они выглядят как 4G, 3G либо 2G авто. При плохом качестве соединения Денис Петухов рекомендует воспользоваться вторым типом.

Если же данная манипуляция не принесла ожидаемого результата, можно попробовать просто перезагрузить устройство. Далее, если неполадки все также мешают работе в Сети, стоит попробовать обновить программное обеспечение смартфона, установив наиболее актуальную версию прошивки. И только если все перечисленное не помогло решить проблему, подводят итог «Народные новости России», вина за некачественный интернет во время телефонного разговора может лежать на операторе сотовой связи.