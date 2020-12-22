Названы правила восстановления после коронавируса

22.12.2020, 18:10, Разное

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Врач Ольга Змановская пояснила россиянам о правилах восстановления после перенесенного коронавируса. Силы нужно направить на восстановление легких и укрепление организма.

На этапе выздоровления физические нагрузки должны быть умеренными. Идеальным вариантом является аэробика. Можно покрутить педали на тренажере-велосипеде, сделать скручивания, выполнить наклоны, махи руками и ногами. Гимнастику на первых порах лучше делать сидя или же лежа.

Если говорить о питании, то в рационе должна быть увеличена доля белка. Нужно начать употреблять яйца, рыбу, постные сорта мяса, молоко, творог, натуральный йогурт без добавок. Важно избегать острого, жареного, соленого, сладостей. Нужно отдавать предпочтение продуктам – источникам витамина С. К ним относятся цитрусовые, болгарский перец, квашеная капуста, шиповник.

Если после перенесенного коронавируса человек, пребывающий в состоянии покоя, заметил учащенное сердцебиение, то необходимо отказаться от крепкого чая и употребления кофе.

На этапе восстановления огромное значение имеет режим дня. Нужно стараться гулять не менее часа, обеспечить себе 8-часовой сон. Ложиться на ночной отдых рекомендуется не позже десяти часов вечера.