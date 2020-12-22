“Устрашающие размеры”: Ученые идентифицировали новый вид доисторического крокодила

22.12.2020, 18:10, Разное

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Австралийские исследователи провели исследование, в результате которого идентифицировали ранее неизвестный науке вид доисторического крокодила. По словам исследователей, рептилия отличалась весьма гигантскими размерами.

Представители научной группы ученых, представляющих Университет Квинсленда (Австралия), отметили, что окаменевший череп огромного крокодила был найден еще в конце 80-х годов прошлого столетия, однако до 2011 года он служил экспонатом музея Квинсленда. Затем находка была передана музейному заведению города Шиншилла, близ которого и была в свое время найдена. И лишь в настоящее время исследователи смогли выявить принадлежность останков принципиально новому виду, названному Paludirex vincenti. Как объяснили эксперты, первая часть названия в переводе с латыни означает “король болот”, вторая же обрела свою формулировку в честь ученого Джеффа Винсента. Именно он стал человеком, нашедшим в свое время череп. Комментируя характеристики древней рептилии, современные исследователи назвали её размеры “устрашающими”: длина черепа составила 65 сантиметров, а полный размер всего тела – около пяти метров. Идентифицированный экземпляр сопоставим по размерам с известным науке гребнистым крокодилом Crocodylus porosus, однако череп “короля болот” все же шире. “Он напоминал гребнистого крокодила, но на стероидах”, – так фигурально описал новый объект фауны один из участников исследования, ученый Йорго Ристиевски.

Исследователи предполагают, что Paludirex vincenti являлся в период своего существования одним из главных хищников региона, предметом же его охоты являлись огромные сумчатые ныне исчезнувшего животного мира Австралии. Однако несколько миллионов лет назад гигантский крокодил исчез, и исследователи пока затрудняются определить точную версию данного события. По их мнению, причиной могли стать климатические изменения, вызвавшие обмеление местных болот и рек, или жестокая конкуренция с другими представителями древних рептилий. Об этом пишет PeerJ.