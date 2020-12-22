 

Дмитрий Медведев и робот Фёдор станут первыми посетителями вытрезвителя на Большой Дмитровке

22.12.2020, 18:07, Разное
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Во вторник Госдума дала региональным властям право открывать вытрезвители в любых необходимых местах.

Столичные власти заранее готовились к принятию закона. Уже накануне Нового года на Большой Дмитровке, 26 откроется Первый московский вытрезвитель. Его первыми посетителями, а возможно, и клиентам станут заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и робот Фёдор.

Сейчас в помещении вытрезвителя завершается ремонт. Открытие намечено на 30 декабря. Заведение способно одновременно обслуживать 60 клиентов. Одна из пяти 12-местных комнат женская, остальные — мужские. Каждого посетителя осмотрит квалифицированный фельдшер, затем его разденут до нижнего белья, при необходимости обмоют в душе и уложат на удобную дерматиновую кушетку, накрыв чистой простынёй. Стоимость услуг пока всего 1,5 тысячи рублей, однако Сергей Собянин уже попросил правительство увеличить тариф для столичных вытрезвителей. Он опасается, что в эти учреждения будут стремиться иногородние, чтобы сэкономить на гостинице.

30 декабря на Большую Дмитровку привезут Дмитрия Медведева. В присутствии журналистов он протестирует все услуги учреждения, а робот Фёдор будет вести прямую твиттер-трансляцию. Изюминкой открытия станет сеанс связи вытрезвителя с Международной космической станции. Командир 64-й экспедиции Сергей Рыжиков прочитает с околоземной орбиты для участников церемонии лекцию о вреде пьянства.

Полиция начнёт доставлять клиентов в вытрезвитель утром 31 декабря, а начиная со 2 января, у них будет возможность сдать нормы ГТО сразу после отрезвления. В этом случае они получат скидку 50 процентов от стоимости услуг. Такую же скидку обещают предоставлять депутатам Совета Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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