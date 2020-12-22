В Германии отреагировали на российские санкции

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22.12.2020, 18:04, Новости дня
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Берлин считает необоснованными санкции Москвы против представителей ФРГ, заявили в МИД Германии.

«С точки зрения федерального правительства, они [ответные меры] являются необоснованными», – отметили в ведомстве. Там уточнили, что дело блогера Алексея Навального не является предметом двусторонних отношений Москвы и Берлина, передает ТАСС.

В МИД также сказали, что РФ уведомила германскую сторону о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии, но «другие детали не были приведены».

Напомним, Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». РФ ввела ответные санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.



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