 

В соцсетях запустили пародии на пранк Навального

22.12.2020, 18:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В социальных сетях стали появляться видеоролики, пародирующие якобы имевший место телефонный разговор Алексея Навального с «сотрудником ФСБ». Ранее запись этого «разговора» блогера в Центре общественных связей ФСБ РФ назвали подделкой.

Так, в одном из роликов Навальный «общается» с голосовым помощником Сбербанка. «Специалист Сбербанка во всем признался Навальному. Шокирующий исходник записи «разговора с ФСБ» до монтажа», – иронизирует автор блога «Приемные дети Сороса», опубликовавший видео.

Специалист Сбербанка во всем признался Навальному. Шокирующий исходник записи "разговора с ФСБ" до монтажа pic.twitter.com/jFiS1Vm7oY

— Приемные дети Сороса (@SorosChildren) December 22, 2020

Еще один ролик разместил в своем Telegram-канале блогер Илиас Меркури. Он отметил, что считает эту пародию на «разговор» Навального с «сотрудником ФСБ» лучшей.

Напомним, накануне в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. «Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», – говорилось в заявлении ФСБ. Сообщалось, что по данному факту организована проверка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высказывая личную точку зрения по ситуации с Навальным, подчеркнул, что у блогера «наблюдается ярко выраженная мания преследования», а также заметны «определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом».

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Президент Владимир Путин подчеривал, что РФ готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер назвал вбросом так называемое расследование Навального о якобы его «отравлении». Путин указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / В Харьковской области разоблачили подпольное предприятие по производству тестов на COVID-19

24.10 / “Укрзалізниця” возобновляет движение поездов с почти всех ранее закрытых станций

04.09 / “Бежать за тестом или звонить диетологу?” Джеджула заподозрил у Карпы вторую беременность. Tarabarova назвала его бестактным

02.11 / Ученые допускают, что внутри звезд может существовать жизнь

05.09 / На очередной митинг в Хабаровске вышли около 1 тыс. человек

25.06 / В НАТО решили обсудить вывод американских войск из Германии

02.12 / Собянин продлил дистанционку для старшеклассников

24.10 / С начала учебного года 400 школ в РФ побывали на карантине

25.11 / Манько: Зеленский инициирует помощь ФЛП – 8 тыс. грн. Похоже, в декабре–январе в обращении появятся новенькие хрустящие купюры с ароматом краски

13.12 / Немецкий федерализм не прошёл проверку пандемией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска