Передоз властью

22.12.2020, 18:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель Общественной палаты Башкирии снял клип, в котором домогается секретаря и играет в карты на деньги. А потом заявил, что он просто придурок.

Ростислав Мурзагулов в клипе. Кадр Youtube

Руководитель Общественной палаты (ОП) Башкортостана Ростислав Мурзагулов опубликовал клип «Моргенштерн», в котором сравнил себя с известным рэпером и, как сказал руководитель аппарата ОП Шамиль Валеев, «раскрыл порядки и нравы, которые предстоит изживать в различных кабинетах».

«Я как Моргенштерн, только старый и толстый. И татухи только там, где не видят боссы. В детстве точно так же мог закончить овердозом. Но я все еще живу мечтой пробиться к звездам», — под этот пассаж Мурзагулов заходит в здание правительства республики, попутно подмахивая документы выстроившимся в ряд подчиненным. В руках у него — чемоданы с надписями: «Для откатов» и «Для взяток». В кабинете, сбросив пальто, он просит молодую секретаршу налить себе коньяка, после чего хватает ее за ягодицу. Затем камера фокусируется на ее груди.

Во второй части клипа глава ОП играет с подчиненными в карты на деньги. На картах он — бубновый туз. Проиграв, Мурзагулов спрашивает, записали ли коллеги его указания и, получив положительный ответ, бросает: «Ну, исполняйте!».

Башкирская пищевая сода в клипе тоже есть

Клип вызвал в Башкирии противоречивую реакцию. «Ну что, получили имидж нового руководителя Общественной палаты? Интеллигентности и пристойности все меньше, а хайпа и вульгарщины все больше», — написал в Facebook политолог Дмитрий Михайличенко. Бизнес-консультант Александр Ефимов в беседе с изданием ProUfu заявил, что клип «в текущих условиях циничен по отношению к народу».

А жестче всего высказалась паралимпийская чемпионка Оксана Савченко: «Когда в период кризиса люди без работы, малый бизнес загибается, и вообще все плохо у большинства, вы позволяете себе подобные выходки… показывая коррумпированность власти, абсолютный пофигизм на людей. При этом находясь в политической среде и будучи «своим» для главы республики.

<…> Эта выходка является просто плевком. <…> Такого цирка и себялюбия я не наблюдала еще ни разу».

Мурзагулов в ответ на критику сначала заявил, что клип был ответом журналисту Юрию Дудю, который в интервью с Моргенштерном спросил у рэпера о связях с бакширскими чиновниками (Моргенштерн — выходец из Башкирии и связей конкретно с Ростиславом Мурзагуловым не отрицает). Затем в свойственной для себя манере глава ОП добавил: «Мне глубоко безразлично мнение тех, чей мозг в таком состоянии, что не в состоянии включить иронию».

Да, Ростислав Рафкатович, не в состоянии. И вот почему.

За год в Башкирии количество предприятий малого и среднего бизнеса сократилось на 4 353. По всей РФ — на 214 756. 12 162 800 человек потеряли работу. Вы показываете им чемоданы денег (пусть даже фальшивых) в чиновничьих кабинетах и призываете «включить иронию». Серьезно?

Зарплата самих чиновников в 2020 году выросла на 3%. Немного. Но, черт возьми, вы движетесь с людьми в разных направлениях.

51351 человек в нашей стране умерли от коронавируса. Люди потеряли кормильцев, потеряли близких. Они должны радоваться, что вы в здании правительства гладите чью-то ягодицу?

Ну и главное: вы, Ростислав Рафкатович, не рэпер Моргенштерн. У Моргенштерна есть право быть эпатажным, быть провокатором. У вас — главы Общественной палаты — такого права нет. Пытаясь оправдаться в своем Instagram, вы говорите: «Понятно, что щас набегут хейтеры и скажут, что я придурок. Но тут есть два плюса. Первый — зато я этого не скрываю. Ну и второй — должен же быть хоть один придурок на каждый белый дом?»

Не должен.

Да и вы, Ростислав Рафкатович, простите, не придурок. Из-за каждого ли придурка изымают из типографий тиражи газет, когда они пишут про миллиардный бизнес его семьи? Каждый ли придурок, возглавляя государственное информагентство («Башинформ»), может называть жителей своей республики экстремистами? Ведь именно этим вы занимались в СМИ, когда разворачивались события на Куштау.

А, может быть, вы и правы. Но тогда, по завету паралимпийской чемпионки Савченко, желаю вам «успеха в шоу-бизе». Только причем тут ОБЩЕСТВЕННАЯ палата?

Иван Жилин

спецкор