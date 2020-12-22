Коллектив “Артемсоли” обратился к министру экономики Петрашко из-за “истерики” в СМИ о “массовом увольнении шахтеров”

22.12.2020, 17:58, Новости дня

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Профсоюз госпредприятия “Артемсоль” обратился к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко с письмом, в котором опровергает сообщения о “массовом увольнении шахтеров”. Об этом пресс-служба предприятия проинформировала 22 декабря.

Сотрудники “Артемсоли” просят “поставить точку в попытках расшатывания и дестабилизации ситуации вокруг стратегически важного предприятия”.

В релизе сказано, что коллектив приветствует смену менеджмента (в октябре и.о. директора была назначена Виктория Луценко, которая руководила предприятием в 2017–2018 годах).

Кроме того, в письме сотрудников предприятия говорится, что в СМИ появляются манипуляции, связанные с деятельностью “Артемсоли”.

В частности, журналист Юрий Шеляженко писал в блоге на сайте “Цензор.НЕТ” 3 декабря, что новая команда менеджеров “умышленно и очень активно доводит “Артемсоль” до банкротства”. УНН утверждало 7 декабря, что среди сотрудников госпредприятия “зреет бунт”.

“Истерика в интернет-изданиях идет не от трудового коллектива, как многим хотелось бы видеть, а связана с лобби отдельных участников рынка. На данный момент на предприятии не идет “массовое увольнение шахтеров” и “закрытие шахт” – мы работаем силами всех рудников и работников в режиме сокращенного рабочего времени, который применяется на предприятии с 2018 года. А добыча в ноябре 2020 года рекордных 132 тыс. тонн соли говорит о правильности выбранного курса”, – отметили члены трудового коллектива госпредприятия.

В релизе сказано, что в ГП “Артемсоль” накопился ряд проблем, связанных с заменой устаревшего оборудования и повышения рентабельности продукции, которые доверили решить руководителю.

“Профсоюзная организация своим письмом приглашает профильного министра посетить с рабочим визитом флагмана соляной промышленности Украины, пообщаться с коллективом и поставить точку в попытках расшатывания и дестабилизации ситуации вокруг стратегически важного предприятия”, – резюмировали авторы сообщения.

В профсоюзной организации состоит 75% сотрудников “Артемсоли”, сказано в релизе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка