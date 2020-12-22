 

Коллектив “Артемсоли” обратился к министру экономики Петрашко из-за “истерики” в СМИ о “массовом увольнении шахтеров”

22.12.2020, 17:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Профсоюз госпредприятия “Артемсоль” обратился к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко с письмом, в котором опровергает сообщения о “массовом увольнении шахтеров”. Об этом пресс-служба предприятия проинформировала 22 декабря. 

Сотрудники “Артемсоли” просят “поставить точку в попытках расшатывания и дестабилизации ситуации вокруг стратегически важного предприятия”. 

В релизе сказано, что коллектив приветствует смену менеджмента (в октябре и.о. директора была назначена Виктория Луценко, которая руководила предприятием в 2017–2018 годах). 

Кроме того, в письме сотрудников предприятия говорится, что в СМИ появляются манипуляции, связанные с деятельностью “Артемсоли”. 

В частности, журналист Юрий Шеляженко писал в блоге на сайте “Цензор.НЕТ” 3 декабря, что новая команда менеджеров “умышленно и очень активно доводит “Артемсоль” до банкротства”. УНН утверждало 7 декабря, что среди сотрудников госпредприятия “зреет бунт”.

“Истерика в интернет-изданиях идет не от трудового коллектива, как многим хотелось бы видеть, а связана с лобби отдельных участников рынка. На данный момент на предприятии не идет “массовое увольнение шахтеров” и “закрытие шахт” – мы работаем силами всех рудников и работников в режиме сокращенного рабочего времени, который применяется на предприятии с 2018 года. А добыча в ноябре 2020 года рекордных 132 тыс. тонн соли говорит о правильности выбранного курса”, – отметили члены трудового коллектива госпредприятия.

В релизе сказано, что в ГП “Артемсоль” накопился ряд проблем, связанных с заменой устаревшего оборудования и повышения рентабельности продукции, которые доверили решить руководителю. 

“Профсоюзная организация своим письмом приглашает профильного министра посетить с рабочим визитом флагмана соляной промышленности Украины, пообщаться с коллективом и поставить точку в попытках расшатывания и дестабилизации ситуации вокруг стратегически важного предприятия”, – резюмировали авторы сообщения. 

В профсоюзной организации состоит 75% сотрудников “Артемсоли”, сказано в релизе. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Посла РФ вызовут в МИД Германии из-за ситуации с Навальным

20.08 / Кудрин доложил Путину о нарушениях в бюджете на 50 млрд рублей

03.09 / Суд в Киевской области намерен провести видеоконференцию с “судом” в Севастополе

21.09 / Кот бросился наперерез участникам стометровки

06.10 / Суд оправдал сидевшего за захват заложника нового премьера Киргизии

20.07 / Религиовед объяснил запрет последователей китайской секты в России

27.08 / В Минске задержали еще двух корреспондентов ТАСС

13.08 / Руководство “Укроборонпрома” заменят в ближайшее время – вице-премьер Уруский

09.07 / Вирусолог объяснил, почему Китай становится источником новых инфекций

14.09 / Путин примет участие в открытии медцентров в Псковской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска