 

В декабре международные резервы Украины выросли на $2 млрд – Данилишин

22.12.2020, 17:58, Новости дня
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В декабре международные резервы Украины выросли на $2 млрд – до $28 млрд. Об этом написал в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, золотовалютные резервы достигли максимума с августа текущего года (по состоянию на 1 августа объем резервов составлял $28,8 млрд).

“Дополнительной поддержкой международным резервам НБУ будет успешное завершение первого пересмотра соглашения с Международным валютным фондом в формате stand-by, который начался на этой неделе в дистанционном формате“, – отметил Данилишин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3729386360477473&id=100002184378189

Как сообщала пресс служба НБУ, по состоянию на 1 декабря 2020 международные резервы Украины составляли $26,14 млрд. В июле–августе 2020 года объем золотовалютных резервов Нацбанка находился на уровне восьмилетних максимумов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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