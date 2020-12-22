“Датагруп” покупает провайдера “Воля”

22.12.2020, 17:58, Новости дня

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“Датагруп” договорилась о покупке 100% провайдера телекоммуникационных услуг компании “Воля”. Об этом 22 декабря сообщила пресс–служба компании.

“Датагруп” объявила, что достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia, при поддержке фонда Emerging Europe Growth Fund II Horizon Capital (EEGF II), сообщается в релизе.

“EEGF II является единственным финансовым инвестором “Датагруп” с долей 96,13%, вместе с генеральным директором Михаилом Шелемба, доля которого составляет 3,87%. Соглашение подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов”, – говорится в сообщении.

Генеральный директор и акционер “Датагруп” Михаил Шелемба рассказал, что рынок фиксированного широкополосного доступа к сети интернет в Украине “чрезвычайно раздроблен”. В стране работает более 5 тыс. поставщиков интернет-услуг. По его мнению, большая фрагментация не позволяет большинству поддерживать высокий уровень инвестиций, необходимых для постоянного внедрения новых технологий, что является критическим в современном цифровом мире.

По его словам, слияние компаний “Датагруп” и “Воля” позволит создать “операционную синергию, инвестировать в модернизацию сетей компании, продолжать оказывать высококачественные услуги клиентам и откроет больше возможностей для сотрудников”.

“Каждая компания обслуживает различные сегменты рынка: “Датагруп” является лидером B2B-сегмента, лишь 15% доходов которой приносит B2C, тогда как Volia – лидер в сегменте B2C, что получает менее 5% своих доходов от B2B-клиентов. После интеграции объединенный бизнес будет генерировать более $130 млн выручки и $50 млн EBITDA, с одним из самых низких коэффициентов задолженности среди крупных телекоммуникационных компаний в регионе Центральной и Восточной Европы”, – отметил он.

“Датагруп” – оператор связи для бизнеса и дома, предоставляет услуги передачи данных, международного транзита трафика и спутниковой связи.