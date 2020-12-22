 

Олег Кашин станет лицом рекламной кампании «Спутник V» в Великобритании

22.12.2020, 17:37, Разное
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Известный российский журналист Олег Кашин назначен официальным лицом рекламной кампании российской вакцины от коронавируса Sputnik V на территории Соединённого королевства.

Об этом сообщает официальный Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

– Олег хорошо известен в России и за рубежом как талантливый человек с кристально чистой репутацией. Последние 5 лет он проживает в Лондоне и хорошо знает местные реалии. Именно такой человек нам нужен, который, с одной стороны, является патриотом России, с другой — является своим в Великобритании. Коронавирус стал общей бедой для всего человечества. Перед лицом этой угрозы мы просто обязаны оставить в прошлом все распри и совместными усилиями одолеть эту болезнь. Я убеждён, что вместе с Кашиным мы сумеем донести до миллионов англичан, что именно «Спутник» может спасти их жизни, — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Рекламная кампания начнётся сразу после регистрации российской вакцины в Великобритании, которая должна состояться в конце января 2021 года. Ранее стало известно о намерении королевы Великобритании Елизаветы II вакцинироваться против коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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