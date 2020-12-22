Собянин назвал невозможным ослабление ограничений в Москве

22.12.2020, 17:18, Разное

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Темпы распространения COVID-19 в Москве по-прежнему высокие. Столица занимает первое место среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба, инфекцию обнаружили более чем у 750 тысяч человек.

Мэр города рассказал, что дополнительных мер по защите населения от COVID-19 в ближайшее время не планируется. Однако москвичам не стоит надеяться на скорое послабление ограничений, сообщает РИА Новости.

Также Собянин сообщил, что на прошлой неделе заболеваемость в столице выросла на 5%. Кроме того, увеличилось число госпитализаций. Несмотря на это система здравоохранения справляется с нагрузкой: 30% коечного фонда свободно.

Напомним, что ношение средств защиты – масок и перчаток – в общественных местах является обязательным. Также москвичей просят регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Студенты столичных вузов и школьники старших классов обучаются в дистанционном режиме. Кроме того, власти временно заблокировали их льготный проезд на метро и в автобусе.

Пожилых и граждан с хроническими заболеваниями просят оставаться дома. Выходить на улицу им разрешено только в случае крайней необходимости. Заказывать продукты и лекарства они могут с помощью интернета.