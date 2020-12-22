 

Собянин назвал невозможным ослабление ограничений в Москве

22.12.2020, 17:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Темпы распространения COVID-19 в Москве по-прежнему высокие. Столица занимает первое место среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба, инфекцию обнаружили более чем у 750 тысяч человек.

Мэр города рассказал, что дополнительных мер по защите населения от COVID-19 в ближайшее время не планируется. Однако москвичам не стоит надеяться на скорое послабление ограничений, сообщает РИА Новости.

Также Собянин сообщил, что на прошлой неделе заболеваемость в столице выросла на 5%. Кроме того, увеличилось число госпитализаций. Несмотря на это система здравоохранения справляется с нагрузкой: 30% коечного фонда свободно.

Напомним, что ношение средств защиты – масок и перчаток – в общественных местах является обязательным. Также москвичей просят регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Студенты столичных вузов и школьники старших классов обучаются в дистанционном режиме. Кроме того, власти временно заблокировали их льготный проезд на метро и в автобусе.

Пожилых и граждан с хроническими заболеваниями просят оставаться дома. Выходить на улицу им разрешено только в случае крайней необходимости. Заказывать продукты и лекарства они могут с помощью интернета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Мнение: А это кто?

06.08 / Ученые рассказали, как скорбь и горечь утраты влияют на здоровье человека

01.10 / Мнение: Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

21.07 / Скандалы: Шпионские игры Sabre

09.08 / Мнение: Гражданин обязан быть философом

29.06 / Мнение: Чёрный миллиардер о Трампе, регуляторная гильотина и число банковских карт в России

05.10 / Отец Серафим проведет на Камчатке экологический молебен

14.12 / Мнение: Поляки волнуются по поводу Катыни

10.07 / Анохина объявила о расставании с Майами

04.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 03.10.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска