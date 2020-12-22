Эксперт пояснил происхождение слухов о действиях России в ЦАР

22.12.2020, 17:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Военный эксперт Виктор Огнев дал развернутый комментарий ФАН о действиях российских инструкторов в Центральной африканской республике.

По словам Огнева, слухи о «русском следе» в ЦАР – это попытка дестабилизировать ситуацию перед намечающимися в стране выборами, намеченными на 27 декабря. Занимаются этим иностранные СМИ.

Военный эксперт подчеркнул, что публикации западных журналистов не соответствуют реальному положению вещей. За рубежом пишут о «боестолкновениях», в которых якобы принимает участие российская частная военная компания «Вагнер». Однако на деле никаких открытых боевых действий не идет, а слухи о бойцах «Вагнера» – это просто слухи.

«Никаких танков, артиллерии, наступлений там нет — да чтобы просто вести общевойсковой бой, в ЦАР просто ни оружия, ни людей», – подчеркнул Огнев.

Эксперт отметил, что в ЦАР действительно находятся российские инструкторы. Однако они прибыли туда после официального обращения властей к России:

«Власти ЦАР обратились за помощью — к РФ и, вроде, Руанде. Богданов сегодня только сказал, что вопрос прорабатывается»

Кроме того, Огнев отметил, что активные столкновения в ЦАР закончились как-раз после прихода военных консультантов из РФ. Как только в страну отправили российских инструкторов, в столице перестали стрелять.

«Французы Бог знает сколько времени были в ЦАР, ООНовцы там были, но почему-то все прекратилось только после прихода русских. И уже два года была тишина», – отмечает собеседник ФАН.

Эксперт также высказался о слухах в связи с якобы несправедливым отстранением от выборов экс-президента Бозизе. Огнев напомнил, что ЦАР является самой опасной страной в мире. Сам факт проведения выборов – это уже огромное достижение. Бозизе же покинул свою должность в 2014 году из-за собственных неудач.

«Сейчас этот же самый Бозизе рвется к власти — собрал сторонников и пошел толпой грабить Банги, объясняя это сорванными выборами. Только это разве «оппозиция»? Это ж натуральные бандиты», – считает военный эксперт.

При этом журналисты из Парижа называют действия Бозизе оппозиционными. Таким образом, по мнению Огнева, они легализуют своего кандидата.

Тем временем действующего президента Туадеру уже поддержал Абдуллай Хиссен. Именно он руководит одной из группировок, подписавших Хартумские соглашения.

«Интересно, поддержат ли его другие подписавшиеся — например, Нуреддин Аддам и Али Дарасс. Потому что тут вопрос тонкий — за Бозизе ведь исламисты выступают», – рассуждает Виктор Огнев.

Чтобы окончательно разобраться в ситуации, Федеральное агентство новостей решило направить в ЦАР команду специальных корреспондентов. Российское издание приглашает коллег присоединиться к экспедиции и посмотреть на ситуацию в Центральноафриканской республике изнутри. Корреспонденты отправятся в тот же район, где до этого трагически погибли журналисты, посланные олигархом Михаилом Ходорковским искать мифических «вагнеровцев».