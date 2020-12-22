Ученые: Древние люди при морозах впадали в спячку
22.12.2020, 17:16,
Разное
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вних людей: зимняя спячка
Специалисты выяснили, что первобытные жители могли засыпать на зимний период времени. Такие выводы были сделаны с помощью изучения некоторых ископаемых объектов. Таким образом, древние люди спасались от экстремальных морозов.
Учёные, изучая пещеру Сима-де-лос-Уэсос в северной стороне Испании, сравнили останки неандертальцев и кости животных, которые отдают предпочтение зимней спячке. Результаты исследования показали, что материалы почти идентичны, структуры тканей своеобразны.
Специалисты предположили, что древние жители спасались от морозов, практикуя спячку и замедляя метаболизм. Открытие было опубликовано впервые. Из-за недостатка жирной пищи, древним людям приходилось засыпать сохраняя энергию.
Пещеру Сима-де-лос-Уэсос называют «яма с костями».
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