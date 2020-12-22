 

Ученые: Древние люди при морозах впадали в спячку

22.12.2020, 17:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

вних людей: зимняя спячка
Специалисты выяснили, что первобытные жители могли засыпать на зимний период времени. Такие выводы были сделаны с помощью изучения некоторых ископаемых объектов. Таким образом, древние люди спасались от экстремальных морозов.

Учёные, изучая пещеру Сима-де-лос-Уэсос в северной стороне Испании, сравнили останки неандертальцев и кости животных, которые отдают предпочтение зимней спячке. Результаты исследования показали, что материалы почти идентичны, структуры тканей своеобразны.

Специалисты предположили, что древние жители спасались от морозов, практикуя спячку и замедляя метаболизм. Открытие было опубликовано впервые. Из-за недостатка жирной пищи, древним людям приходилось засыпать сохраняя энергию.

Пещеру Сима-де-лос-Уэсос называют «яма с костями».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / “Как будто весна”: Постройневшая Ольга Серябкина очаровала подписчиков романтичным образом

04.11 / Мнение: Большой Бесхоз, или кто на самом деле эксплуатировал рабочих

16.10 / Мэр Уханя извинился за недостижение 10-процентного роста ВВП города

07.10 / “Ненаказанный садизм”: Лукашенко разнесли за разрушение правовой системы Белоруссии

30.10 / Мнение: Филадельфия не будет свободной

04.11 / Ученые из Бразилии впервые реконструировали мозг динозавра Buriolestes schultzi

29.10 / Вышла специальная версия игрового смартфона Lenovo Legion Duel с прозрачной задней панелью

03.08 / Звезда сериала “Чики” Ирина Носова прокомментировала слухи о романе со сценаристом проекта

26.06 / Мнение: Европа привычно лицемерит

22.08 / Мнение: НАТО хочет поставить крест на Беларуси?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска