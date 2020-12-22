Ученые назвали вызывающий импульсивность и депрессию популярный продукт

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22.12.2020, 17:16, Разное
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Американские исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого назвали один из популярных у населения продуктов, способный вызывать психологические расстройства. По словам исследователей, данный компонент пищевого рациона способствует появлению у человека агрессии, импульсивности и депрессии.
Таким продуктом, как заявили ученые, представляющие Колорадский университет (США), является обычный сахар. Потребление его в больших количествах вызывает у людей формирование разных маниакальных форм поведения, среди которых – чрезмерная агрессия, синдром дефицита внимания (СДВГ), депрессия, биполярное расстройство, другие аффективные расстройства. Механизм такого воздействия сахара на организм заключается в способности фруктозы к снижению энергии в клетках организма. Это, в свою очередь, провоцирует у человека заложенную природой реакцию кормодобывания, которая стимулирует импульсивность, спонтанное принятие решений и агрессивность. Кроме того, имеется и другой фактор: наличие беспрепятственной возможности потреблять сахар в желаемом количестве нарушает врожденный “эволюционный путь”, и, таким образом, может вызвать депрессию или стресс. И, наконец, высокий гликемический индекс сахара способен вызвать гиперактивную реакцию на продукт, что приводит к аффективным расстройствам.

Как полагают эксперты, добавление сахара в большинство популярных ныне блюд и напитков вызывает опасение. К слову, согласно статистическим данным, потребление данного компонента рациона за период 1970-2000 годы жителями планеты возросло на 25% по сравнению с прошлыми десятилетиями. Об этом пишет Eat This, Not That!



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