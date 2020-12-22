 

Мурашко заявил о продолжении вакцинации в новогодние праздники

22.12.2020, 17:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вакцинация россиян от коронавируса продолжится в новогодние праздники, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По вашему поручению вакцинация будет идти и в праздничный период для того, чтобы не срывать плановую вакцинацию, вторую аппликацию по введению вакцины», – сказал он премьер-министру Михаилу Мишустину на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что критически низкого уровня по обеспеченности койками для больных новой коронавирусом в регионах РФ не наблюдается.

По его словам, здравоохранение испытывает колоссальную нагрузку из-за COVID-19, увеличилось количество обращений, связанных с хроническими заболеваниями.

«В связи с пандемией система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, при этом в период новогодних каникул и после их окончания традиционно отмечается рост числа обращений за медицинской помощью, связанных в основном с поведенческими факторами – это обострение хронических заболеваний, травмы, в том числе, погрешности, которые наблюдаются в диете и (в связи с) злоупотреблением алкоголем, проблемы возникают с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – добавил министр здравоохранения.

На амбулаторном лечении, как отметил Мурашко, находится 985 тыс. больных коронавирусом, что составляет 80% от всех пациентов с COVID.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 тыс. 776 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19

11.07 / Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей

11.08 / В квартире москвича нашли более 50 единиц оружия и 6 тыс. патронов

13.11 / Эксперт объяснил, с кем РФ надо договариваться о покупке Одессы

17.12 / Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов, Кабмин одобрил выход Украины из ряда договоров СНГ. Главное за день

08.07 / Российский космонавт с МКС побывал на Crew Dragon

25.11 / В ворота офиса Маркель в Берлине въехал автомобиль

31.08 / “Слуга народа” назвала кандидатов в мэры, возобновился процесс по делу MH17. Главное за день

27.11 / 112 – «Мы ничего плохого Белоруссии не делали» — МИД Украины о санкциях Минска

28.06 / Макрон поедет к Путину на переговоры по безопасности, региональным конфликтам и климату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска