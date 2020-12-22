Эксперты объяснили включение главы Нижегородской области в список губернаторов «новой волны»

22.12.2020, 17:10, Новости дня

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин является одним из самых ярких представителей губернаторов новой волны. Прежде всего, как менеджер, обученный управлять. Никитин открыт к диалогу с общественностью, сообщил политолог Александр Суханов, объясняя включение Никитина в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

«Глеб Никитин является одним из самых ярких представителей губернаторов новой волны. Прежде всего отмечу: как менеджер, обученный управлять, а не разбираться в отношениях между людьми, Никитин не политизирует существующие проблемы. Ему удалось свести на нет внутриполитическую борьбу среди нижегородской элиты и перевести ее в плоскость решения социально-экономических проблем, но никак не политических дискуссий.

Никитин открыт к диалогу с общественностью. Но он готов к диалогу с теми, кто сам готов к диалогу», – отметил эксперт.

«И третий момент заключается в том, что Никитин всегда ищет вариант решения и его находит. Шаг за шагом он движется к намеченной цели. И ему пока в большинстве случаев удается реализовать те задачи, которые он перед собой ставит, которые перед ним ставят федеральное правительство, президент и население области», – подчеркнул Суханов.

«Среди множества проблем, которые ему приходится решать, я бы выделил проблему обманутых дольщиков. Нижегородская область – одна из немногих и первых в стране, которая нашла адекватный вариант решения этой проблемы. И сегодня у нас количество обманутых дольщиков уменьшено многократно. Среди других достижений: дороги, которые стали, безусловно, лучше; общественные пространства; проекты по привлечению инвестиций в нижегородский регион», – добавил политолог.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в свою очередь отметил, что у Никитика как у губернатора новой волны есть прямая коммуникация с народом.

«Язык общения у него несложный, он разбирается в повестке. Помимо того, чтобы быть на прямой связи, отвечать на комментарии в социальных сетях, отрабатывать или переадресовывать обращения граждан с сайта администрации, у Никитина есть немаловажное свойство, про которое раньше много говорили, но до коронакризиса его не удавалось протестировать. Речь о работе с малым и средним бизнесом, с поддержкой занятости – здесь Никитина можно назвать один из первых региональных руководителей. Я имею в виду возможность работы по арендным каникулам, по финансированию (льготные кредиты) и где региональные и муниципальные власти могли помочь отсрочкой по аренде. Для 2020 года это важная история. Если мы вспомним наши прошлые кризисы, региональные власти, как правило, вообще не удосуживались подумать о бизнесе или тем более что-то сделать», – отметил Кирьян.

По результатам опроса ВЦИОМ 59% жителей Нижегородской области считают, что Никитин соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 32%, затруднились ответить – 9%). Жители региона выделили ряд положительных изменений, которые связывают с работой Никитина. В частности, были отмечены достижения в улучшении внешнего облика муниципалитетов: строительство и ремонт дорог, реконструкция парков, освещения, установка детских площадок, обновление автопарка общественного транспорта. Также местные жители в числе улучшений называют цифровизацию государственных услуг, привлечение инвестиций, появление новых предприятий и производств и даже развитие спорта.

Жители называют Никитина «неутомимым тружеником, ежедневно выполняющим массу дел», но при этом отмечают, что он «строгий руководитель, с любого спросит, не забалуешь».

Кроме того, в Нижегородской области особый акцент делается на реализации социальных практик, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, например, многодетных семей, подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Также в регионе под руководством Никитина инициируются нестандартные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и нивелированием ее последствий. «Причем эти меры не только позволяют решать «точечные задачи», но и способствуют созданию и развитию инфраструктуры системы здравоохранения. Отдельно хочется затронуть тему волонтерства и открытости органов государственной власти, в рамках которой в регионе также можно найти ряд эффективных решений – «Карта волонтера», механизмы привлечения граждан к решению наиболее сложных вопросов и многое другое», – отметила Кислицына.

Никитин родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2004 году – Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2008 году – Российскую академию государственной службы при президенте.

Кандидат экономических наук. В 2007 году в Финансовой академии при Правительстве РФ защитил диссертацию на тему «Управление эффективностью организации в интересах собственника». Имеет степень МВА бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса.

В 1999-2004 годах – занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

С 2004 года – начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. С 2007 года – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

В 2011 году назначен исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В 2012 году назначен заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации.

26 сентября 2017 года назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Нижегородской области. 9 сентября 2018 года избран губернатором Нижегородской области.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.