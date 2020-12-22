Киевсовет поддержал инициативу Кличко о доплатах медикам до 5 тыс. грн, а также выделение 422 млн грн на борьбу с COVID-19

22.12.2020, 17:04, Новости дня

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Медики киевских коммунальных медучреждений будут получать надбавки от города со следующего года. Соответствующую инициативу мэра Киева Виталия Кличко поддержал Киевсовет на внеочередной сессии 22 декабря, сообщила пресс-служба Киевсовета.

Депутаты поддержали внесение изменений в целевую программу “Здоровье киевлян” на 2020–2022 годы.

С января 2021-го ежемесячно медики будут получать надбавки к своей зарплате из городского бюджета: врачи – 5 тыс. грн, медсестры – 4 тыс. грн, младший медперсонал – 2 тыс. грн. Доплаты получат около 30 тыс. медиков Киева.

Кроме этого, Киевсовет направил дополнительно 422 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба. Дополнительные средства появились в связи с уменьшением финансирования некоторых мероприятий программы “Здоровье киевлян” 2020–2022 годов. Деньги начнут использовать еще до конца этого года. Они предусмотрены для всех медучреждений, где лечат пациентов с COVID-19.

“В 2020 году мы уже выделили 417 млн грн из резервного фонда и бюджета столицы на борьбу с коронавирусом. Эти средства направили на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР- и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, на капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Сегодня мы выделили дополнительные 422 млн грн. В сумме имеем 839 млн грн на спасение жизни и здоровья киевлян”, – цитирует Кличко пресс-служба партии УДАР.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. По состоянию на 22 декабря число заболевших в Украине достигло 979 506 человек, 16 897 больных умерли, 600 288 выздоровели. В Киеве коронавирус подтвердили у 102 282 тыс. человек, 1749 заболевших умерли, 33 981 выздоровел.