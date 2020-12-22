Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
22.12.2020, 17:04,
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Украинский певец Виталий Козловский 22 декабря в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен в куртке и самодельной чалме.
Козловский позирует в кадре, выставив язык и приложив ладонь козырьком к виску.
“Пока у вас хорошее настроение, вы непобедимы”, – подписал он снимок.
“Вот дурко”, – отреагировала на публикацию украинская певица Ольга Цибульская.
“Похож на арабского принца”, – прокомментировали фото подписчики.
“Будь всегда непобедимым”, – пожелали артисту поклонники.
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Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.
Осенью 2020 года Козловский сообщил, что поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства на факультет музыкального искусства, а также что будет преподавать одну из дисциплин студентам этого факультета.
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