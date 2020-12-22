Курсантки в полицейской форме станцевали под песню “Наколочки” российской группы “Воровайки”

22.12.2020, 17:04, Новости дня

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Харьковский национальный университет внутренних дел проводит служебное расследование из-за видео, на котором курсантки танцуют под песню “Наколочки” российской группы “Воровайки”. Об этом говорится на сайте учебного заведения 21 декабря.

“В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно, полицейского вуза танцуют под музыкальное сопровождение российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование”, – говорится в сообщении.

Пять девушек на видео танцуют под слова: “Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках, милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп, татуировочки”. По информации KHARKIV Today, речь идет о видео от пользователя TikTok Алины Наумовой.

Тwitter-сообщество Highlander Freeman тоже опубликовало ролик с танцами под “Вороваек”. Пользователи соцсети отреагировали на него негативными комментариями.

“Жесть. Вот так учатся на полицию, а выпускают мусоров!” – написал пользователь с ником Аlex.

“Подтанцовка для зеков в колониях, не более. Тьфу!” – ответил Ihor.

Этот же ролик на YouTube набрал уже более 208 тыс. просмотров.

ВИДЕОВидео: Люда Осипенко / YouTube

Сама же песня о том, как девушек с татуировками уголовного мира хотят отправить в тюрьму для несовершеннолетних.

Служба безопасности Украины в декабре 2019 года запретила въезд в Украину группе “Воровайки” в интересах обеспечения национальной безопасности.

В репертуаре певиц есть песня “Хохлы”, в которой присутствуют следующие слова: “Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится… Севастополь славный, колыбель для флота, защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу”.

Группа известна тем, что собиралась выступать в оккупированном Донецке в октябре 2017 года, но тогда концерт отменили.