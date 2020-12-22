Светлана Иванова, Алиса Хазанова, Полина Виторган и другие в благотворительном проекте Светланы Тегин

22.12.2020, 16:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Желание помочь фонду “Дом с маяком” объединило дизайнера одежды Светлану Тегин, фотографа Бориса Бендикова, визажиста Наталью Власову, стилиста по волосам Екатерину Архипову и 11 российских актрис, среди которых Светлана Иванова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Полина Виторган, Полина Ауг, Марьяна Спивак, Мария Шалаева, Валерия Федорович, Мария Андреева, Мария Опельянц, Клавдия Коршунова. Их общими усилиями родился проект “Рождественские тайны” – серия фотографий, на которых запечатлены сказочные образы актрис и уникальная игрушка от Tegin.

Алиса Хазанова Марьяна Спивак Мария Шалаева Полина ВиторганПо задумке, внутри игрушки от Светланы Тегин живет тайна – миниатюрные платья украшены хрустальной бусинкой, это знак отличия особой благотворительной серии. Большая часть средств от ее продажи перейдет в фонд Дом с маяком, под опекой которого находятся более 700 неизлечимо больных детей. Приобрести игрушку можно в интернет-магазине Tegin, а на сайте Фонда можно сделать любое посильное пожертвование.

Анна Слю Валерия Федорович Мария Андреева Полина Ауг Мария Опельянц Клавдия Коршунова Светлана Тегин