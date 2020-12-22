Эксперты оценили эффективность поправок к Конституции

22.12.2020, 16:24, Разное

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Поправки принимались в сложный период преодоления последствий первой волны пандемии коронавируса, но граждане охотно поддержали изменения в основной закон, говорится в докладе. Аналитики напомнили, что поправки касаются разных сфер жизни общества – защиты семейных ценностей, права на труд и медицинскую помощь, модернизации власти.

Итоги голосования подтвердили безоговорочное лидерство президента Владимира Путина и определили политическую динамику ближайших десятилетий развития России, уверены эксперты. “Конституция РФ 2020 – стратегический документ, обеспечивающий стране внутриполитическую стабильность, здоровье обществу, внешнеполитическую уверенность и устойчивость экономического развития”, – сказано в докладе.

Изменения в основной закон обеспечивают реальный баланс власти: Госдума и Совет Федерации получили возможность влиять на формирование правительства и назначать силовых министров, отметили эксперты Центра политического анализа. Аналитики указали на появление у глав регионов новых полномочий, в том числе благодаря повышению роли Госсовета. Эта структура на деле доказала свою эффективность, уверены эксперты.

В Госсовет входят в том числе министры и главы регионов. По своей функциональности он близок к совету директоров крупной корпорации, считают аналитики. “То есть своего рода центральный штаб развития страны под управлением единой и эффективной команды”, – сказано в докладе.

По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, принятие поправок закрепило достижения последних лет. Эксперт считает, что можно говорить о новом путинском консенсусе, который сформировался на более серьезной и сознательной базе, чем крымский.

“Отдающей себе отчет в том, что даже есть некоторые не самые позитивные обстоятельства, в которых действует Россия, и в этом контексте именно Путин является человеком, который ведет страну сквозь эти бури”, – приводит мнение политолога газета “Известия”.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции шло несколько дней и завершилось 1 июля. Изменения поддержали 77,9% граждан. Явка превысила 67%.