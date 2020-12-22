 

Экологов и благотворителей не будут признавать иноагентами

22.12.2020, 16:24, Разное
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Под неполитической считается деятельнось в сфере здравоохранения, науки, культуры, искусства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, защиты экологии и природного многообразия, благотворительность.

Уточнения сделаны для того, чтобы избежать необоснованного включения в категорию иноагентов НКО и общественных объединений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Еще одна поправка гласит, что маркировать информацию об иностранных агентах будут должны только СМИ. К блогерам и обычным гражданам это не относится. Поправки внесены после обсуждения с профильными НКО на площадке Общественной палаты.

Первое чтение законопроект о физлицах-иноагентах прошел 8 декабря. Иностранными агентами могут быть признаны граждане, участвующие в политической деятельности в России, собирающие сведения военно-технического характера и при этом получающие средства из-за рубежа.

СМИ при упоминании любого иноагента должны указывать, что данное лицо исполняет функции иностранного агента.

Некоммерческие организации, внесенные в реестр иноагентов, будут обязаны предоставлять в Минюст программы и иные документы о планируемых мероприятиях и отчеты об их исполнении.



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