Обнаружены мутации, связанные с ранним началом деменции
22.12.2020, 16:22,
Разное
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Ученые из Дублина в ходе проведения исследования обнаружили мутации, связанные с ранним началом деменции. Результаты научной работы должны помочь улучшить понимание данного состояния.
При данной патологии в генах происходят мутации. В начале развития болезни у пациента проявляются поведенческие и психиатрические изменения. При данном состоянии происходит дегенерация белого вещества в головном мозге. Ученые считают, что иммунные клетки являются основными провокаторами патологии. Еще одним фактором нейродегенерации выступают циркулирующие белые кровяные тельца.
На сегодняшний в день в мире отсутствует лечение болезни Альцгеймера. Существует только терапия, направленная на облегчение состояния пациента. Как считают авторы исследования, если удастся лучше понят первые признаки болезни, появится шанс разработать эффективные методы лечения.
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