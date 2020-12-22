 

Обнаружены мутации, связанные с ранним началом деменции

22.12.2020, 16:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Дублина в ходе проведения исследования обнаружили мутации, связанные с ранним началом деменции. Результаты научной работы должны помочь улучшить понимание данного состояния.
При данной патологии в генах происходят мутации. В начале развития болезни у пациента проявляются поведенческие и психиатрические изменения. При данном состоянии происходит дегенерация белого вещества в головном мозге. Ученые считают, что иммунные клетки являются основными провокаторами патологии. Еще одним фактором нейродегенерации выступают циркулирующие белые кровяные тельца.

На сегодняшний в день в мире отсутствует лечение болезни Альцгеймера. Существует только терапия, направленная на облегчение состояния пациента. Как считают авторы исследования, если удастся лучше понят первые признаки болезни, появится шанс разработать эффективные методы лечения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Мнение: ФС. Эпилог 2 и З. Материал теста 21

26.11 / Мнение: Мешки с песком

18.11 / Сдавила артерию: подмосковные врачи чудом спасли женщину с опасной аневризмой

11.12 / Почему ученые пугают население?

06.11 / Владимир Познер объяснил, чем грозят России итоги президентских выборов в США

07.07 / Королевские прихоти: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поделили прислугу

01.12 / Мнение: Про «коридоры» Алиева…

09.09 / Суд в Москве арестовал до 8 ноября замминистра энергетики Тихонова по делу о хищении

09.08 / Мнение: О цене Путина

03.08 / Мнение: Гопота в тельняшках…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска