Ученые назвали способ выявить диабет по состоянию зубов

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22.12.2020, 16:22, Разное
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Ученые объяснили, как по состоянию зубов можно определить наличие сахарного диабета. На них образуется налет, если имеются проблемы с уровнем глюкозы в крови.
Полость рта представляет собой сложную экосистему, где присутствуют вредные и полезные бактерии. Они появляются, когда человек дышит, ест или же пьет. В основном поддерживается баланс, но некоторые бактерии находятся в избытке, поэтому развиваются внутренние болезни.

По слюне можно определить признаки патологий почек и системы пищеварения, симптомы сахарного диабета. Когда заболевание не контролируется, происходит рост численности вредных бактерий. Они образуют налет, соединяясь с пищей. О диабете второго типа может говорить кариес, сухость во рту, кровь из десен, неправильное ощущение вкуса еды.

Если не бороться с зубным налетом, то происходит повреждение зубной эмали, образование камней. Специалисты рекомендуют использовать зубную пасту, содержащую пищевую соду, чтобы избавиться от проблемы.



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