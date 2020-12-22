 

Фанаты раскритиковали 45-летнюю Тину Канделаки за слишком откровенное декольте

22.12.2020, 16:22, Разное
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Поклонники известной российской ведущей Тины Канделаки не оценили ее слишком откровенное декольте. Довольно смелым снимком 45-летняя журналистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Тина Канделаки на новой фотографии предстала в эффектном платье, которое подчеркивает ее бюст. Передний вырез на наряде золотого цвета доходил буквально до талии. Образ ведущей был дополнен макияжем с акцентом на губы. Что касается прически, то стилисты выбрали эффект «мокрых волос». На снимке Тина Канделаки держит фотоаппарат, который способен моментально печатать снимки. Несмотря на то, что в руках присутствовала техника, не получилось закрыть пикантный вырез на груди.

Под новой публикацией Тина Канделаки анонсировала свой проект, касающийся саморазвития. Она убеждена, что человек создает новую версию себя с каждой секундой. Только от самих людей зависит итоговый результат. В рамках нового проекта знаменитость готова рассказать о трансформации, произошедшей с ней за последние 20 лет.

Не все поклонники оценили смелую фотографию Тины Канделаки. Они заявили, что весь смысл подписи теряется за пикантным снимком. Нашлись и те фанаты, которые заинтересовались новым проектом ведущей. В комментариях они отметили, что хотели бы узнать секреты Канделаки.



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