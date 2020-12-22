Челябинские власти поздравят детей работающих в новогоднюю ночь медиков

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22.12.2020, 16:16, Новости дня
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Власти Челябинской области уделят особое внимание семьям медиков, которые будут работать в новогоднюю ночь, сообщил губернатор области Алексей Текслер перед совещанием по подготовке к совместному заседанию Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам во вторник.

«Мы исходим из того, что сейчас самое главное помочь нашим врачам, которые, действительно, не покладая рук работают, в том числе в «красной зоне». Мы предусмотрели возможность семья таких медиков оказать максимальную помощь, не только финансовую. (…) Особенно важно оказать внимание тем медикам, кто будет работать в новогоднюю ночь. Это и подарки детям, и приглашение на новогодние елки», – передает его слова «Интерфакс».

Он также добавил, что, несмотря на действующие ограничения, в области состоятся детские елки, но без хороводов, а с театрализованным представлением и подарками. Также пройдут и «губернаторские» елки в каждом муниципалитете отдельно.

«Очень важно, чтобы Новый год у наших детей был, состоялся. Потребность в этом большая. Поэтому и ледовые городки есть в каждом муниципалитете, и новогодняя иллюминация, и, конечно, новогодние елки с соблюдением всех мер предосторожности и требований Роспотребнадзора», – подчеркнул Текслер.



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