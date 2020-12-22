 

Додон оценил развитие отношений Молдавии и России

22.12.2020, 16:16, Новости дня
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Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в двусторонних отношениях с Россией заметна динамика по важнейшим направлениям сотрудничества.

«Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Обсудили итоги уходящего года в молдавско-российских отношениях, с удовлетворением констатировали их восходящую динамику по важнейшим направлениям, несмотря на глобальные вызовы», – написал он на своей странице в Facebook.

Додон добавил, что у Молдавии есть стабильные интересы и надежные торгово-экономические партнеры в СНГ. Также в ходе встречи с послом обсуждали предстоящий визит Додона в Москву, который состоится 24-25 декабря.

Ранее в Молдавии спрогнозировали дружбу Кишинева и Киева против Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто принимает решения о союзе Украины и Молдавии против России.



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