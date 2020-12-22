“Печенье, аромат которого помнишь с детства”. Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки

22.12.2020, 16:10, Новости дня

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Украинская певица Tarabarova разместила в сети видеорецепт приготовления сахарного печенья.

“Это печенье, аромат которого ты помнишь с детства. Рецепт очень простой – от моей мамы”, – анонсировала певица.

Она не указала пропорции ингредиентов, добавляя их на глаз.

По словам артистки, для приготовления сахарного печенья необходимо растереть масло с сахаром, добавить чайную ложку ванильного сахара и какао по вкусу. Затем влить сметану, а после добавить в массу муку и разрыхлитель.

Перед приготовление тесто нужно поместить на 30 минут в холодильник, а затем раскатать и с помощью формочек вырезать печенье.

Выпекать фигурки из теста артистка рекомендует на противне, покрытом пергаментной бумагой, которую предварительно необходимо смазать сливочным маслом. Выпекать печенье необходимо в печке при 180 градусах до готовности.

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Публикация от @tarabarova

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.

Супруги воспитывают сына Ивана и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.