 

Тихановская поздравит белорусов с Новым годом на фоне Рейхстага

22.12.2020, 16:07, Разное
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Международно-избранный президент Белоруссии Светлана Тихановская обратится с новогодними поздравлениями к своему народу из Германии, сообщает официальный сайт правительства Беларуси в изгнании. Вместо привычного Радзивиловского дворца фоном для её выступления послужит здание Рейхстага ФРГ.

Впервые в истории Тихановская зачитает новогоднее обращение на немецком и литовском языках. Для белорусскоязычных зрителей будут предусмотрены субтитры. Лидер свободной Беларуси расскажет о планах увеличения заимствований у Международного валютного фонда, о вступлении в НАТО и размещении на территории страны пусковых установок ядерных ракет малой и средней дальности для сдерживания Северной Кореи. В конце выступления Тихановская вместе с министрами своего правительства исполнят гимн Евросоюза. Минправды Белоруссии уже заявило, что будет блокировать ролики с выступлением Тихановской в соцсетях.

«Мы должны быть благодарны всему мировому сообществу, некоммерческим фондам и блоку НАТО за поддержку нашей свободы и демократии. Беларусь никогда ещё не была более свободной, чем сейчас. Европейские лидеры в ближайшее время обещали поддержать нас решительными заявлениями и твёрдым осуждением действий России и правительства Лукашенко по подавлению нашей свободы. Мы и в дальнейшем ожидаем, что наши заокеанские партнёры будут высказываться на эти темы самым решительным образом», — заявила Светлана Тихановская.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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