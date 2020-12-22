Американские ученые выяснили, какие леса легче восстанавливаются после пожаров
22.12.2020, 16:04,
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Ученые из Калифорнийского университета провели ряд исследований, чтобы установить, как экосистемы разных лесов восстанавливаются после больших пожаров, во время которых сгорает большая часть растительности.
Они, в частности, исследовали состояние территорий в течение нескольких недель после пожара, а также почти два десятилетия наблюдали за ростом семян деревьев и саженцев на таких территориях.
Установлено, что хуже всего переносят пожар хвойные леса, так как семена плохо прорастают на выжженной и сухой территории. Определены породы деревьев, у которых крайне мало шансов возродиться и снова стать лесом без помощи человека. По мнению ученых, результаты их исследований можно использовать для лучшего планирования лесного хозяйства планеты.
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