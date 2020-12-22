 

Американские ученые выяснили, какие леса легче восстанавливаются после пожаров

22.12.2020, 16:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Калифорнийского университета провели ряд исследований, чтобы установить, как экосистемы разных лесов восстанавливаются после больших пожаров, во время которых сгорает большая часть растительности.

Они, в частности, исследовали состояние территорий в течение нескольких недель после пожара, а также почти два десятилетия наблюдали за ростом семян деревьев и саженцев на таких территориях.

Установлено, что хуже всего переносят пожар хвойные леса, так как семена плохо прорастают на выжженной и сухой территории. Определены породы деревьев, у которых крайне мало шансов возродиться и снова стать лесом без помощи человека. По мнению ученых, результаты их исследований можно использовать для лучшего планирования лесного хозяйства планеты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Украина более месяца не может получить информацию о состоянии и местонахождении удерживаемых в ОРДЛО лиц – Офис президента

08.10 / Суд признал незаконными меры о введении ограничений в Мадриде

09.11 / Ученые предположили, что COVID-19 может вести себя как ВИЧ или вирус гепатита С

19.10 / Волонтеры в манишках, четыре перерыва за 12 часов. СМИ узнали, как будет проводиться опрос от Зеленского

02.09 / Кикабидзе отказал поклоннице в просьбе провести концерт в России

28.10 / Крокодил в аквариуме, стрельба по трупам, дуэль патолога и терапевта. Чем запомнилась киевлянам медицинская профессура начала ХХ века?

28.11 / На европейском рынке резко упала доля Huawei

15.07 / СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

02.12 / Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса вакциной “Спутник V”, в США называли ее недоработанной

13.10 / ООН: изменение климата может увеличить спрос на гуманитарную помощь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска