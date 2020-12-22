Найдено объяснение медленному течению времени в критической ситуации

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22.12.2020, 16:04, Новости дня
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Излишняя бдительность и стресс растягивают время до бесконечности, утверждают японские ученые, который недавно провели интересный эксперимент.

Участников фокус-группы, в которую входили студенты университета, просили что-то похитить из аудитории. Но сделать то надо было так, чтобы никто не заметил. Затем им показывали видеозапись происходившего. После чего просили сообщить, сколько времени, по их мнению, длилось событие. Все как один называли сильно завышенные показатели.

Как поясняют ученые, когда человек находится в состоянии стресса и проявляет повышенную бдительность, течение времени в его субъективном восприятии существенно замедляется. Это и было доказано в процессе эксперимента.



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