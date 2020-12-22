 

Володин: Закон о номере “112” ускорит помощь попавшим в беду людям

22.12.2020, 15:15, Разное
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Законопроект принят Госдумой в третьем чтении ходе пленарного заседания во вторник, 22 декабря.

По словам Володина, инициатива позволит обеспечить по всей стране работу единого номера вызова экстренных оперативных служб – “112”. Сейчас он действует в 56 субъектах Федерации, система зарекомендовала себя эффективной, отметил спикер.

“Принятие законопроекта позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит – быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям”, – подчеркнул председатель нижней палаты.

Связаться с оператором “112” можно будет даже при отсутствии сим-карты или денег на счете, добавил спикер.



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