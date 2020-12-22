Вопросы к спецслужбам и ответы спецслужб – В тени Аленки

22.12.2020, 15:32, Разное

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Понедельник принес грустную новость: в городе Нововоронеж решили демонтировать скульптуру «Аленка», которую всего несколько дней назад установили. Все, наверное, видели это чудище, фотографии уродливой статуи заполонили интернет. В городской администрации провели специальное совещание и решили шедевр убрать от греха — «переместить на хранение в складские помещения».

Я за Аленку искренне расстроился. Ну, да, она страшненькая. Но до невозможности уместная. Идеально попадающая в тон происходящему вокруг. Отражающая — или даже выражающая — нашу неказистую эпоху. Вопреки, конечно, воле автора и заказчиков, но разве это важно? Зарекаться, конечно, нельзя, но понятно все-таки, что шансы оказаться в Нововоронеже у меня невелики. И все же было приятно думать, что стоит она где-то, что ее пугаются дети, что ее ненавидят взрослые, и что в ее корявом лице — наше время.

В общем, все было грустно, пока не пришел Навальный со своим пранком. После того, как в сети появилась запись беседы политика с одним из героев его расследования про его же отравление, ни о чем другом думать было уже невозможно. И, конечно, было это ужасно смешно. Понедельник оказался богатым на новые мемы. Впрочем, жизнь и спецслужбы все равно не переплюнешь. «По внутренним швам трусов работали». Такого не придумать. И не забыть, конечно. Кто читал Рабле — вспомнил красивое слово «гульфик». Кто не читал — узнал.

И я, как все, улыбался удачным шуткам, но даже в самых удачных оставался какой-то неустранимый привкус горечи. Говорят, в наше время радоваться надо, если сохранилась способность чувствовать вкус. Но радоваться почему-то не получается.

Во-первых, признаюсь, я хоть и тренировал в себе годами умение делать разницу между государством и страной, все равно помню, какой паспорт у меня в кармане. Государство мне не чужое. Я не сочувствую большинству начинаний государства, очевидно вредных для страны. Но я не могу не испытывать стыд за его откровенные провалы. Мне дико, что в серьезных конторах, в администрациях, в министерствах, в спецслужбах до самого верха — какие-то позавчерашние люди, которые устройство современной жизни представляют по романам Юлиана Семенова (и это еще в лучшем случае), а там, где у обычного человека хотя бы элементарные представления о зле и о добре, у них — большая черная дыра. Это, впрочем, мелочи, это мои личные психологические проблемы, делюсь, чтобы выговориться.

Но есть ведь и вещи общезначимые, к сожалению, тоже. Во-вторых, ответ будет. Удар вышел болезненный, унизительный, почти убийственный. Значит, обязательно будет ответ. И я — не про ответ пресс-службы ФСБ, опубликованный государственными информационными агентствами. Эта отписка даже своеобразное сострадание к авторам будит — так мало в ней логики и так много паники.

Будут бить по интернету, по социальным сетям, по независимым СМИ. Обязательно попытаются сломать Youtube — они и до того примеривались, а теперь такой отличный повод появился. Будут новые уголовные дела, изломанные жизни, охота на «иноагентов» и прочие подобные радости. Больше этого всего будет, интенсивнее это все будет происходить, чем даже сейчас. Можно сколько угодно потешаться над уровнем компетентности разнообразного начальства в погонах и без погон, но ломать и портить они научились отлично. Суды умеют штамповать нелепые приговоры, но человеку, который по нелепому приговору сядет, едва ли легче от того, что его приговор — нелепый. Они мало что знают про сегодня, зато прекрасно справляются с построением вокруг повсеместного позавчера. Того самого позавчера, из которого так и не сумели выбраться.

Ну, а уж как наш ОМОН умеет пользоваться дубинками! Вот в чем профессионалы — в том профессионалы, признаем честно.

А в-третьих, — и это самая болезненная мысль, пожалуй, — да, неуклюжие, да, некомпетентные, да, дикие. Все, наверное, так. Но это они нами правят, нами, такими современными, такими остроумными. И уходить никуда не собираются, и будут править еще много лет. Или всегда. Как же так вышло-то? Или с нами, современными и остроумными, что-то не так все-таки? Вдруг, есть некоторые проблемы с самооценкой?

Возможно, есть. И от этого совсем как-то неприятно.

Может возникнуть ощущение, что я, выражаясь модным языком, пытаюсь обесценить работу Алексея Навального. Нет, разумеется, нет. Навальный делает то, что должен. И заодно всем, кто не разучился видеть, показывает, что такое мастерство, что такое выдержка и что такое смелость. И что это значит — «дергать смерть за усы». Была такая красивая фраза в одной старинной детской книжке. Я пытаюсь сказать что-то другое, конечно. Что? Да, пожалуй, вот что.

В общем, вызволять надо Аленку со складов Нововоронежа. Везти на Красную площадь, ставить на Мавзолей, а лучше — на крышу башни «Федерация» в Сити. Чтобы всю страну накрыла ее тень. Чтобы смотреть в ее жуткое лицо и вспоминать, где живешь и что за это бывает.

Пишут еще, кстати, будто некий тамошний предприниматель Аленку пригрел. Переименовал зачем-то в Варвару, собирается поставить возле собственного спорткомплекса. Говорит, что будет статуя защищать местных жителей от внезапной смерти.

Ну, честно говоря, не знаю. Лицо у нее все-таки такое, что, скорее, спровоцировать способно внезапную смерть. Писал ведь уже выше — идеальный образ для времени и для государства. Напрасно Аленку недооценивают.

Иван Давыдов