Компания Xiaomi «уговорила» жениха, подарив ему смартфон Xiaomi Mi 10T Pro

22.12.2020, 15:28, Разное

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Компания Xiaomi повлияла на семейное состояние поклонника своей продукции в Индии. Руководство китайского IT-гиганта уговорило жениха решиться на свадьбу, подарив ему за это смартфон Mi 10T Pro.

Новый флагман от Xiaomi обещает стать одним из лучших камерофонов на сегодняшний день. Уже сейчас на международных рынках отмечается ажиотаж относительно новинки. Один из потенциальных покупателей устройства в Индии решил шутливо обыграть ситуацию, написав в соцсети Twitter, что не женится, пока не станет владельцем Xiaomi Mi 10T Pro.

Ответить на подобное заявление решил сам управляющий директор индийского представительства корпорации. В сообщении вице-президента Ману Кумара Джайна говорилось, что на адрес парня вышлют новую модель абсолютно бесплатно. Как отмечают зарубежные СМИ, Камал Ахамад, потребовавший устройство, как условие заключения брака, не ожидал такой реакции на свой комментарий. В конце такого «ультиматума» он щедро снабдил заметку смайликами.

Однако вице-президент компании, также подойдя к вопросу с юмором, не оставил выбора молодому человеку. В его ответе значится, что теперь жених должен быть полностью готов к свадьбе. Сам же аппарат руководство назвало лучшим флагманским телефоном в Индии. Подобная реакция от международной корпорации удивила и обрадовала Камала Ахамада, он поблагодарил Xiaomi, однако подробностей относительно планов на создание им семьи не сообщил.