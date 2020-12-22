Лучший камерофон Vivo показали во всех цветах на качественных официальных фотографиях

22.12.2020, 15:28, Разное

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Компания Vivo в последних числах уходящего года представит свой новый флагман. Однако уже сейчас лучший камерофон китайского производителя официально показали на качественных фотографиях в Сети.

Смартфон Vivo X60 обещает стать самым качественным телефоном, оснащенным фото-видео-камерой. Этому способствует наличие «на борту» технологии Professional Photography, оптики Zeiss и 5-кратного зума. Несмотря на то, что анонсируют девайсы линейки только 29 декабря, их снимки уже доступны для просмотра в интернете. Серия состоит из базового аппарата Vivo X60 и его расширенных модификаций с индексом Pro и Pro+. В обнародованных материалах виден внешний вид моделей линейки и детали их оснащения.

Так, устройства отличает фирменная система стабилизации изображений второй генерации. Принадлежность к категории аппаратов для профессиональной фотографии обозначена соответствующей надписью в нижней части тыльной крышки гаджета. Основной блок камеры Vivo X60 состоит из трех датчиков, паре 13-мегапиксельных с возможностями сверхширокоугольной и портретной съемки, и 48-мегапиксельным с диафрагмой F/1,6. Vivo X60 Pro отличается наличием 8-мегапиксельного модуля-перископа с оптическим и цифровым увеличением в 5 и 60 раз. Кроме того, в нем выше диафрагма главного сенсора.

Версия Pro+ полностью отличается от своих «собратьев», ее L-камера выполнена в ином дизайнерском решении. При этом каковы будут ее характеристики, точных данных пока нет. Работать линейка будет на процессорах Snapdragon 888 в наиболее оснащенной версии, и SoC Exynos 1080 в случае с Vivo X60 и X60 Pro. Есть в серии AMOLED-дисплеи от Samsung с частотой смены картинки в 120 Герц, возможность быстрой зарядки и фирменный интерфейс OriginOS. Толщина в 7,3 миллиметра делает Vivo X60 Pro наиболее тонким смартфоном с поддержкой пятого поколения мобильной связи.