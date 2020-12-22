 

Роза Сябитова предрекла скорый кризис в отношениях Авербуха и Арзамасовой

22.12.2020, 15:28, Разное
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Популярная телесваха Роза Сябитова предрекла кризис в отношениях новоиспеченной семьи Ильи Авербурха и Елизаветы Арзамасовой. Фигурист старше актрисы на 22 года.
Роза Сябитова верит, что между избранниками есть доверие и любовь. Последнее чувство является главным в браке, если основной союза не выступает меркантильная сторона. В то же время телесваха считает, что Авербуху и Арзамасовой нужно помнить, что сложностей вряд ли удастся избежать.

Сябитова, прежде всего, порекомендовала фигуристу не препятствовать общению супруги с друзьями. Он должен понимать, что у нее в силу возраста могут присутствовать свои интересы. В целом телесваха выступает за равные браки, где молодые живут с ровесниками.

Сябитова не считает, что Авербух должен подстраиваться под молодежь, поскольку это будет выглядеть очень смешно. У каждого возраста есть свой кодекс: время остановить нельзя. Нужно просто следить за своим здоровьем, а молодой жене также не упускать из виду данный вопрос.

В основе любого брака выступает женское терпение и помощь со стороны хороших родителей. Молодоженам нужно оказывать поддержку, особенно первый год. Сябитова напомнила Арзамасовой, что мужчины не являются детьми, но нуждаются в «воспитании».



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