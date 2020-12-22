Франция создает армию киборгов

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22.12.2020, 15:28, Разное
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Целью программы станет поддержание “военного превосходства “ Французской Республики в “проблемном стратегическом контексте”.

Вооруженные силы Франции получили разрешение на осуществление программы “улучшенных солдат”. Соответствующее решение вынесено комитетом по военной этике. Документ был опубликован на прошлой неделе разрешает использовать в этих целях курсы лечения, протезы и имплантаты с целью улучшения “физических, когнитивных и психологических функций солдата”, а также коннективности солдата с системами вооружений и другими солдатами. Речь идет об интеграции в армию “человеко-машин”, что трансформирует вооруженные силы в системы бионических организмов, способные противостоять усталости, боли и стрессу, а также поддерживать постоянную связь с другими активами на поле боя.” Интеграция различных сенсоров в человеческий организм станет настоящей ревволюцией в военном деле.

Целью программы станет поддержание “военного превосходства “ Французской Республики в “проблемном стратегическом контексте”. Министр обороны Флоренс Парли заявила, что инвазивные импланты не являются частью программы “улучшенного солдата”. Министр, однако, сочла необходимым отметить: “Не все так щепетильны как мы, и потому необходимо быть готовыми к подобному будущему”.

Джон Рэтклифф, директор национальной разведки США опубликовал статью в Wall Sreet Journal, в которой подробно описывает вызовы Китая США и миру, и, в этом контексте – возможность создания бионических супер-солдат. Рэтклифф утверждает, что в Китае даже осуществляются опыты на солдатах “в надежде улучшить их биологические возможности”.

Для создания подобных солдат Китай использует технику, известную как Crispr (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами) – новый и относительно простой, но очень мощный инструмент генетической модификации. У этой технологии есть много применений, в том числе для лечения генетических дефектов, предотвращения распространения болезней и повышения урожайности.

Тем не менее, многие ученые на Западе считают применение подобных технологий для манипуляции генами людей неэтичной Идея об использовании Crispr для “улучшения” людей не является мэйнстримом, и последствия ее применения на настоящий момент невозможно предсказать.

В идея интеграции машинных элементов в человеческое тело нет ничего нового. Darpa еще в 2006 году инициировала программу Revolutionizing Prosthetics с целью создания “бионической руки”, которая должна была помочь ветеранам, раненным в ходе военных действий.

Эти протезы подразумевают возникновение новой философии, которая склонна исключать человеческое из человека – преодолевать те ограничения, которые наложены природой на его уязвимое тело. Идеальный солдат не чувствует боли, устойчив в случае внезапных перепадов температуры и, в первую очередь, неутомим.

Американские военные тратят миллионы на создание продвинутого импланта, который позволит мозгу поддерживать прямую связь с компьютерами Если они в этом преуспеют, киборг превратится в реальность.



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