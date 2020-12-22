Белоруссия расширила санкции в отношении представителей ЕС

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22.12.2020, 15:22, Новости дня
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Белоруссия в ответ на третий список европейских санкций расширяет список лиц из стран-членов Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства с Россией, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией», – приводятся слова министра в сообщении на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Минск, по словам Макея, категорически не приемлет политику и логику санкций, однако вынужден отвечать «адекватно на те недружественные рестриктивные меры», которые предпринимают партнеры. «Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС», – сообщил министр.

В том числе, Белоруссия ограничит деятельность ряда политических фондов. «Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств», – добавил Макей. По его словам, есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Белоруссии в адрес европейских партнеров.

«Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными», – подчеркнул министр.

Ранее минфин Великобритании сообщил, что в список санкций против Белоруссии включены еще 28 лиц и семь организаций.

Напомним, ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии за фальсификацию, как утверждают в Европе, итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. В начале декабря экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Запада ужесточить и расширить режим односторонних санкций в отношении Минска.



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