В РФ отреагировали на призыв устроить в Крыму «Перл-Харбор»

22.12.2020, 15:22, Новости дня

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Российские политики прокомментировали слова украинского политолога о «Перл-Харборе» для России, отметив, что такие угрозы продиктованы неспособностью Украины решить свои внутренние проблемы.

Ранее украинский политолог Зиновий Свереда призвал «вернуть» Крым силой и предложил «взорвать Керченский мост», а российскому флоту «устроить новый Перл-Харбор».

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Свереда в данном высказывании выступает как стратег, военный начальник с «колоссальным опытом», которым на самом деле не обладает. Он отметил, что «это характеризует украинские сообщество».

«К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями», – сказал сенатор телеканалу RT.

Цеков подчеркнул, что любые военные действия в отношении РФ закончатся «крушением» Украины.

В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что провокационные планы Киева в случае реализации обернутся глобальной катастрофой. По его словам, ответ РФ в случае подобной провокации будет не менее жесткий.

«Украинские эксперты рисуют, сидя на диване, фантастические картины разгрома российского флота в Крыму, но в реальном мире все происходит по-другому. Думаю, что в генштабе Украины знают, чем закончится попытка атаковать объекты в Крыму и, в отличие от этого политолога, понимают последствия российского военного ответа», – цитирует РИА «Новости» Белика.

Глава Крыма Сергей Аксенов также резко раскритиковал заявление украинского политолога, отметив, что «подобные «откровения», вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму».

«Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот «отважный» диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии», – написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Ранее украинский политолог Зиновий Свереда выступил с призывом о том, что киевские власти должны разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса. По его словам, Киев должен иметь стратегию военного «освобождения» Донбасса и Крыма. Так, в качестве «конкретных мер» Свереда предложил «взорвать Керченский мост», а российскому флоту «устроить новый Перл-Харбор».

В июле экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.