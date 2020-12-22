«Ярко выраженная мания преследования»

22.12.2020, 15:18, Разное

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Песков — о разговоре Навального с предполагаемым отравителем.

В Кремле не смотрели новое видео политика Алексея Навального с разговором с предполагаемым соучастником отравления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как передает корреспондент «Дождя», заявил, что у Навального наблюдается мания величия.

«У нас нет времени смотреть такие материалы. Работы хватает. Позволю личную точку зрения высказать. У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко установить проявления мании величия. Он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном проявления по Фрейду, зацикленность. Так наверное нужно относиться к этому», — сказал Песков.

Он также сообщил, что смысла «что-то добавлять» к комментарию ФСБ, которая назвала запись звонка «подделкой», нет.

«Это попытка дискредитации. Но подобные попытки не могут дискредитировать ФСБ», — пояснил Песков.

Накануне Алексей Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ, которая, по данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».