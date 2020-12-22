 

Госдума РФ приняла законопроекты о восстановлении вытрезвителей

22.12.2020, 15:16, Новости дня
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Госдума РФ 22 декабря приняла в окончательном третьем чтении законопроекты о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Законы позволят субъектам федерации создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства, а сотрудникам полиции – доставлять в них граждан в состоянии опьянения легкой и средней тяжести, если гражданам не требуется медицинская помощь.

Как пишет “Медуза”, закон, позволяющий создавать вытрезвители, вступит в силу с 1 января 2021 года.

Вытрезвители в России ликвидировали в 2011 году в рамках реформы МВД. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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