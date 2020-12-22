Мнение: Крымские татары. Почему это важно для США и Турции

22.12.2020, 15:08, Разное

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Когда комментаторы и политики обсуждают присоединение Крыма к РФ в 2014 г, акцент часто делается на геополитику и безопасность на Черном море. Это понятно, но на удивление в некоторых Западных СМИ и прочих прелестных ресурсах, только недавно стали появляться сообщения в которых непосредственно фигурируют крымские татары, их историческая связь с Турцией и т д.

Татары – тюркоязычный народ, Ислам там – суннитского толка. Турция – как весьма кстати подходит на роль “спасителя” крымских татар от “Российского ига”, да еще и с учетом своих исторических связей с полуостровом.

Ранее в ноябре, Южный военный окружной суд РФ приговорил трех татар к длительным срокам тюремного заключения. Трое являясь членами исламской “Хизб ут-Тахрир”, группы, которая была названа экстремистской организацией и запрещена в РФ, но легальна в Украине. Это многое объясняет, с учетом благоприятных отношений сегодня между Украиной и Турцией.

Татарский Меджлис (законодательный орган татар, работающий над восстановлением национальных и политических прав крымскотатарского народа) в Симферополе был в конечном закрыт. В 2017 году Международный суд постановил, что закрытие татарского Меджлиса было “неправильным”, и призвал российские власти разрешить Меджлису продолжать заседания. На сегодняшний день РФ (на удивление) проигнорировала МС. Многие члены Меджлиса бежали в Украину. Остальные были арестованы российскими властями. Российские власти запрещают некоторым членам Меджлиса въезд в Крым, заседания Меджлиса теперь проводится только с помощью видеоконференцсвязи. Среди наиболее известных татар, которым запрещен въезд, – Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, нынешний и бывший председатель Меджлиса соответственно. Фактически, еще в апреле прошлого года РФ заочно предъявила Джемилеву уголовное дело.

Международное сообщество возглавляемое Западом, по большей части (что удивительно) хранило молчание о преследовании татар. Особенно это касается мусульманского мира, за исключением Турции. Кроме того, в последнее время турецко-украинские отношения сближаются. Это естественный ответ на растущее геополитическое противостояние между Турцией и РФ.

Со своей стороны администрация Трампа приложила скромные усилия, чтобы привлечь внимание к положению татар. США использовали свою платформу в Организации по сотрудничеству в области безопасности в Европе, чтобы поднять вопрос о преследовании татар. В 2018 г высокопоставленные члены Госдепартамента США встретились с представителями крымскотатарской общины во время саммита по вопросам свободы вероисповедания в Вашингтоне. Но могут ведь сделать больше, и скорее всего это лишь первые сигналы.

В дальнейшем, можно ожидать, что Турция будет использовать крымско-татарский фактор против РФ куда активнее и чаще, чем мы можем наблюдать за этим ранее или сегодня. Призывать РФ одуматься – бесполезно, ибо употреблять слово “думать” к РФ – неразумно. В дальнейшем ожидаю дестабилизацию Крыма, которую начнет уже не Запада, а Турция, – это будущее и в нем нет никаких сомнений.