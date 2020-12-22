 

Следующие на очереди: королевские семьи Норвегии, Дании и Великобритании представили свои рождественские открытки

22.12.2020, 14:42, Разное
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Мы уже посмотрели на рождественские открытки принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Чарльза и герцогини Камиллы, короля Иордании Абдаллы и королевы Рании, короля Испании Филиппа и королевы Летиции, принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии, Дональда и Мелании Трамп. А сегодня семейными праздничными снимками поделились другие представители монарших семейств – Норвегии, Дании и Великобритании.

Открытка младшего сына Елизаветы II – принца Эдварда – и его супруги, графини Софи, появилась в социальных сетях стараниями одного из ее получателей. На снимке запечатлен момент, когда пара побывала в гостях у альпак на ферме Vauxhall City Farm в октябре. Каждая открытка была лично подписана как самими Эдвардом и Софи, так и их детьми – 17-летней Леди Луизой и 13-летним Джеймсом.

Принц Эдвард и графиня Софи

Норвежские монархи – король Харальд, королева Соня, кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит и их дети – 15-летний принц Сверре Магнус и 16-летняя принцесса Ингрид Александра – подошли к этому делу более масштабно, устроив семейную фотосессию на фоне украшенной елки во дворце Осло. Придраться не к чему – праздничные наряды, счастливые улыбки на лицах, красивый фон и даже – соблюденная социальная дистанция между семьями. Идеально! Отдельные снимки Хокона и Метте-Марит с детьми  и короля Харальда с королевой Соней также прилагаются.

Семейным снимком поделилась и королевская семья Дании. Правда, приурочили его кронпринц Фредерик, кронпринцесса Мэри и их дети – 15-летний принц Кристиан, 13-летняя принцесса Изабелла и 9-летние близнецы Винсент и Жозефина – к зажжению четвертой свечи Адвента. Примечательно, что последние две недели семейство провело в изоляции во Дворце Фредерика VIII в Копенгагене, так как у Кристиана был диагностирован коронавирус. 

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Публикация от DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)



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