За убийство в Подмосковье задержали трех москвичей

22.12.2020, 14:36, Разное

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В песчаном карьере возле деревни Двуглинково в подмосковных Луховицах было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое молодых людей из Москвы в возрасте 19, 24 и 26 лет, передает сайт “Подмосковье сегодня”. По версии следствия, убитый неоднократно выполнял разнообразные поручения приятелей и был осведомлен об их незаконной деятельности. Опасаясь разоблачения, один из них приняло решение об устранении свидетеля и передал нож двум другим. Те и осуществили расправу.