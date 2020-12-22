 

Юрий Растегин раскрыл судьбу вдовы Армена Джигарханяна

22.12.2020, 14:34, Разное
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Юрий Растегин раскрыл судьбу вдовы Армена Джигарханяна Татьяны Власовой. Оказалось, бизнесмен владеет правами на квартиру, в которой она живет.
В браке с Виталиной Цымбалюк-Романовской актер остро нуждался в деньгах, поэтому продал долю в своей трехкомнатной квартире, расположенной на Староконюшенном переулке, Растегину. Предприниматель позволял бывшему владельцу проживать на своей жилплощади.

После смерти актера Растегин не стал беспокоить убитую горем вдову разговорами, но в будущем намерен решить судьбу недвижимости. Половина квартиры по-прежнему находится в собственности Власовой, поэтому выгонять ее никто не собирается. Скорее всего, в своей части предприниматель сделает музей.
«Выбор останется за Татьяной Сергеевной. Если она не захочет съезжать, я возражать не стану. Ничего страшного, просто выполню просьбу Армена Борисовича позже. В случае одобрения проекта подыщу для нее хорошие варианты», – пояснил Растегин.
В последние месяцы жизни Власова и Джигарханян относились друг к другу с нежностью и трепетом. Жена прекрасно ухаживала за актером и обеспечила ему достойную медицинскую помощь. Пара снова хотела расписаться, но из-за проблем с документами, не успела появиться в ЗАГСе.



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